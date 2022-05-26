مشاركة حكومية ليبية في افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا

شارك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري” بالدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار و التجارة في افريقيا يوم أمس الأربعاء 25 مايو 2022 بجمهورية تونس.

وحضر حفل الافتتاح نائب رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة الشركة الدولية الليبية للتنمية والاستثمار و رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة و الزراعة.

وقد أكّد خلال كلمته على أهمية دور قطاع المصارف ووضع حلّ جذري للحصول على ضمانات لتمويل المشروعات نحو الأسواق الإفريقية، حيث أجريت حلقات نقاش نحو تمويل إنعاش وتنمية الاقتصادات الإفريقية بعد كورونا، كما تم تنظيم اجتماعات ثنائية خلال المنتدى لتطوير مجالات التجارة والاستثمار.

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