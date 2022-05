دعا رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” ووزير التخطيط والمالية بالحكومة “أسامة حمّاد” وهيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط بالمجلس ومجلسيْ الإدارة بمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والأجهزة الرقابية ممثلة في “هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد” إلى حضور الاجتماع المزمع عقده بمدينة سرت الثلاثاء المقبل.

وبحسب مراقبين فإن الدعوة لهذا الاجتماع تأتي لدعم الحكومة الليبية برئاسة “باشاغا” المنتخب من البرلمان منذ شهر فبراير الماضي والتي من المنتظر أن تباشر أعمالها من مدينة سرت بعد فشل رئيسها في استلام مقار الحكومة بالعاصمة طرابلس، كما من المنتظر كذلك مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام 2022 التي أحالتها الحكومة الليبية للبرلمان والتي بلغ إجمالي قيمتها 94.8 مليار دينار.

The post “عقيلة صالح” يدعو “باشاغا وحمّاد” ولجنة المالية بالبرلمان وإدارات المصرف المركزي ومؤسسة النفط والأجهزة الرقابية لحضور اجتماع بسرت الثلاثاء المقبل appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا