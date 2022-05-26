ريجنال نيوز: باشاغا يطالب “المركزي” بتمويل حكومته

ذكرت مجلة “ريجنال نيوز” اليوم الخميس نقلا عن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل النواب فتحي باشاغا قوله: إنه لم يكن وراء توقف إنتاج النفط في البلاد ولكن القبائل الليبية قررت تولي زمام الأمور بنفسها وعدم الرغبة في تمويل حكومة الدبيبة.

وأضافت: المجلة أعرب “باشاغا” عن إنتقادات مفادها أن المناطق الواقعة تحت سيطرته عندما كان وزيراً للداخلية في الحكومة السابقة في طرابلس ، ظل الوضع سيئاً بالنسبة للمهاجرين حيث يحتجز الكثيرون في مراكز اعتقال قذرة ويواجهون التعذيب والاعتداء والحرمان.

وقال باشاغا إنه لا يمكن تحمل المسؤولية مدعياً أنه ليس لديه ما يكفي من التمويل أو الموظفين لتحسين الوضع .

وأكدت المجلة إن باشاغا دعا المصرف المركزي إلى تمويل ميزانية حكومته التي أقرها البرلمان في طبرق كما يعتبره بأنه الجسم الشرعي الوحيد في البلاد إضافة إلى أن المصرف المركزي هو مستودع لمليارات الدولارات سنوياً من عائدات النفط فضلاً عن الاحتياطيات الأجنبية وفقاً للمجلة.

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