بيان المركزي: 22.9 مليار حجم النفقات .. وهذه قيمة إيرادات مبيعات النفط

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 أبريل من هذا العام عن إيرادات مبيعات النفط والتي بلغت 37.4 مليار.

حيث بلغت إيرادات من إتاوات النفطية 3.2 مليار ، وإيراد من إتاوات نفطية عن السنوات السابقة 11.4 مليار ، وإيرادات الضرائب 521 مليون ، وإيرادات الجمارك 30 مليون، وإيرادات الإتصالات 146 مليون وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون ، وإيرادات أخرى 194 مليون حيث أن الإجمالي 52.9 مليار .

وبحسب البيان فبلغت قيمة النفقات بالباب الأول 13.3 مليار، والنفقات التسييرية 1.5 مليار ، والتنمية صفر ، والدعم 8.1 مليار ، والطوارئ صفر بإجمالي 22.9 مليار .

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