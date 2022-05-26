شركة الكهرباء تتيح سداد الديون المتراكمة بالأقساط المريحة

أكدت الشركة العامة للكهرباء على المستهلكين، إمكانية دفع وسداد الفواتير والديون المتراكمة عن طريق الأقساط النقدية المريحة.

وأوضحت الشركة في بيان على الصفحة الرسمية، أن عدم توفر السيولة بشكل مستمر دفعها لتسيير الدفع بالبطاقات المصرفية بجميع أنواعها، والسداد بالتحويل المباشر من الرصيد أو الشيك المصدق.

ودعت الشركة في وقت سابق للترشيد في استهلاك الكهرباء، لما له من أثر على هدر الطاقة وزيادة ساعات طرح الأحمال، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، ونبهت المشتركين إلى أن 30% من قيمة فاتورتهم تدفع عن الإنارة فقط.

وكان مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قد تباحث في آلية إطلاق الحملة الوطنية لتحصيل الإيراد العام، خلال اجتماع موسع للمجلس مع الإدارات العامة لخدمات المستهلكين والتوزيع، بمقر الشركة الرئيس.

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