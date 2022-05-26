وزير التخطيط يبحث تفعيل وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لقطاع المواصلات

عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” اليوم الخميس 26 مايو ، اجتماعاً مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” ، وبحضور مستشار الوزارة وكيل لشؤون الديوان ومدير إدارة الميزانية والمتابعة ، ورئيس قسم متابعة وتقييم قطاعات البنية الاساسية ، بخصوص المشروعات الاستراتيجية لقطاع المواصلات .
كما تم خلال هذا الاجتماع تحديد الإجراءات وآلية تنفيد المشروعات الإستراتيجية لقطاع المواصلات في الوقت المحدد، والإتفاق على موافاة وزارة التخطيط بالاجراءات المطلوبة الخاصة بالمشروعات المراد تفعيلها وتنفيذها.
أضف تعليقـك