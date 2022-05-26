اقتصاد

نواب: مصلحة التسجيل العقاري مؤسسة من مؤسسات الأمن القومي

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بدور مصلحة التسجيل العقاري في صون ممتلكات المواطنين، ومساعيها في تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين وتسهيل الإجراءات لهم بوصفها مؤسسة من مؤسسات الأمن القومي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بمقر مصلحة التسجيل العقاري، الأربعاء، جرى فيه استعراض آليات عمل المصلحة وآلية عمل فروعه وإداراته ومكاتبه المختلفة وآخر الأعمال والمستجدات المنجزة من قبله.

كما اضطلع الحاضرون على مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات والسجلات العقارية، وكيفية تحضيرها والذي تعكف عليه المصلحة حالياً للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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قناة 218 الليبية

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