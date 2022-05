“باشاغا”: نلوم أنفسنا لدخولنا طرابلس وليس لديّ أي خطط للحكم من العاصمة وسنعمل من مقر الحكومة الليبية في مدينة سرت

قال رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بأنه ليس لديه أي خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن حكومته ستعمل من مقرها الرئيسي في مدينة سرت.

وأضاف “باشاغا” في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بأنه دخل طرابلس الأسبوع الماضي في سيارة مدنية وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين، وتابع قائلا: “نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة رغم أنني قلت بأننا لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100٪”.

