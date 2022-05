“الدبيبة” يناقش مع وزير النفط آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماع ظهر اليوم الخميس مع وزير النفط والغاز بالحكومة “محمد عون” آلية متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تبلغ قيمتها حوالي 37 مليار دينار.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية فقد خصص الاجتماع كذلك للاطلاع على مشاركة وزير النفط في عدد من الملتقيات الأفريقية والدولية، إضافة إلى متابعة مستوى الإنتاج في ظل الإغلاقات المستمرة لعدد من الحقول وما توصلت إليه الوزارة بالخصوص.

