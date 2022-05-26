دراسة اقتصادية: ريال مدريد يواصل ريادة الأغنى أوروبياً

تقرير 218

واصل ريال مدريد تصدره للنوادي الأغلى في أوروبا للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي لمنظمة The European Elite الصادر عن العام الحالي.

وأعدت منصة Football Benchmark التقرير، حيث جاء النادي الملكي في صدارة الأندية الأوروبية الأغنى بقيمة وصلت إلى 3.184 مليار يورو، فيما احتل مانشستر يونايتد المرتبة الثانية بقيمة وصلت إلى 2.883 مليار يورو، وبرشلونة في المركز الثالث بـ2.814 مليار يورو.

وكشفت المنصة أن عدة أندية لم تتمكن من الوصول إلى الأرقام القياسية للفترة من 2016 وحتى 2020 بسبب وباء كورونا، حيث سلطت الضوء على التي أنهت العام الماضي بمتوسط نمو وصل إلى نسبة 10%.

وذكر التقرير أن ريال مدريد بإمكانه توسيع أرباحه في حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى اكتمال صيانة ملعبه سانتياغو برنابيو، مؤكداً أن الميرينغي يُعد من بين الأندية القليلة التي سجلت صافي ربح في المواسم التي عانى فيها من تأثير كورونا.

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