“الكبير” يجتمع بالسفير الأمريكي وصنع الله وشكشك والشنطي وتنتوش بالعاصمة التونسية

كشفت مصادر خاصة اليوم الخميس لقناة تبادل عن عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” صباح اليوم اجتماع مع السفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” بالعاصمة التونسية.

وأضاف المصدر أن الاجتماع قد ضم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” َورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” َورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع قد تطرق إلى عدة موضوعات مالية هامة، إضافة لمناقشة توزيع عائدات النفط وإداراتها.

