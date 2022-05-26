بالأرقام: من ضمنها الديوان والرقابة .. تقرير المركزي يكشف كافة ما صرفته الجهات التابعة لمجلس النواب

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن نفقات مجلس النوب والجهات التابعة له والتي بلغت بالإجمالي 250.426 مليون ، حيث أنفق ديوان المجلس 70.182 مليون والمجلس الأعلى للقضاء 666.666 ألف، ودار الإفتاء 1.460 مليون، والمحكمة العليا 7.838 مليون، والمفوضية العليا للإنتخابات 4 مليون ، والهيئة العليا لتطبيق معايير تولي المناصب العامة 116 ألف، ومجلس التخطيط 960.218 مليون ، ومجلس الثقافة العام 836.128 مليون، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية 46.590 مليون ، هيئة الرقابة الإدارية 54.269 مليون .

كما أنفقت الرقابة بالمنطقة الشرقية 10.085 مليون ، وديوان المحاسبة 31.622 مليون، والديوان بالمنطقة الشرقية 11.040 مليون، وهيئة صياغة الدستور 2 مليون، والمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة “خارجي” 927.622 ألف، والمركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات القاهرة “محلي” 4.957 والمجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان 2.873 مليون .

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