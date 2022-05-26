متضمناً كافة الجهات القضائية وبالأرقام ..تقرير المركزي يكشف تفصيلياً ما أنفقته كافة جهات الدفاع والداخلية والعدل

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن ما أنفقته وزاة الدفاع والعدل والداخلية ، والجهات التابعة لهم حيث صرفت الوزارة 750.980 مليون، وإدارة الحسابات العسكرية 211.691 مليون، والهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ حظر الأسلحة الكيميائية 85.589 ألف، وجهاز البحوث التطبيقية وتطوير البحوث 16.058 مليون ، وجهاز التصنيع العسكري 20.147 مليون ، وجهاز حرس المنشآت النفطية 81.651 مليون ، ومركز الخدمات والصيانة 2.285 مليون .

وأنفقت وزارة الداخلية 354.873 مليون، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية 10.880 مليون، وجهاز الشرطة السياحية 7.603 مليون، وجهاز المباحث الجنائية 18.522 مليون، وجهاز حراسة المرافق التعليمية 30.344 مليون، وجهاز قوة العمليات الخاصة 9.244 مليون، ومكافحة الهجرة الغير شرعية 26.667 مليون ومكافحة المخدرات 15.984 مليون ، ومركز المعلومات والتوثيق بالداخلية 67 ألف ومركز رعاية وحماية المدمنين 458 ألف، ومصلحة الأحوال المدنية 193.701 مليون .

كذلك مصلحة الجوازات 54.722 مليون ، وهيئة السلامة الوطنية 666.667 ألف، وهيئة الأبحاث وتحاليل البصمة 546.804 ألف.

وأنفقت وزارة العدل 152.463 مليون، ومكتب النائب العام 9.250 مليون، وجهاز الشرطة القضائية 96.195 مليون، ومركز الخبرة القضائية والبحوث 14.239 مليون ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة 457.201 ألف ، والتسجيل العقاري 11.974 مليون، والمعهد العالي للقضاء 361.435 ألف، وإدارة قضايا الحكومة 1.652 مليون .

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