المركزي: إجمالي الإيرادات في الربع الأول من 2022 بلغ 52.9 مليار دينار والإنفاق 22.9 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 52.9 مليار دينار.

وجاءت على رأس القائمة إيرادات النفط بمقدار 37.4 مليار، فيما حققت إيرادات النقد الأجنبي 11.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن سنوات سابقة.

وسجل إجمالي الإنفاق 22.9 مليار دينار، كانت أغلبها في باب المرتبات، بمقدار 13.3 مليار، بما يمثل 58% من إجمالي الإنفاق العام، و8.1 مليار دينار للدعم بنسبة 35%، و دالنفقات التسييرية بمقدار 1.5 مليار دينار.

وحول نفقات السلطة الشريعة قال المركزي في بيانه إن نفقات مجلس النواب بلغت 250.426 مليون دينار ، ومجلس الدولة 14.246 مليون دينار ، فيما سجلت نفقات مجلس الوزراء لحكومة الدبيبة، 222.692 مليون دينار .

وأظهرت جداول البيانات الصادرة عن المصرف خلال نفس الفترة تحقيق فائض بقيمة 30 مليار دينار بعد أن خلت أبواب “التنمية” “الطوارئ” في الميزانية من أي نفقات.

وكشف المركزي عن وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بقيمة 34 مليار دينار.