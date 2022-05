بعد اجتماعه مع “الكبير وصنع الله وشكشك وآخرين” .. السفير الأمريكي: الجميع أكد على أن إيرادات النفط يجب الاحتفاظ بها وأن تنفق بطريقة تعود بالنفع على الشعب الليبي

عقد السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” اجتماعا اليوم الخميس بالعاصمة التونسية مع عدد من المسؤولين الليبيين من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” َورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” َورئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي”.

وبحسب السفارة الأمريكية لدى ليبيا فإن الاجتماع خصص لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها ليبيون، وأكد جميع المشاركين من المسؤولين الليبيين أن الإيرادات الليبية المتأتية من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية يجب أن يحتفظ بها وأن يديرها الليبيون على الدوام، بحيث يتم إنفاقها بطريقة تعود بالنفع على كافة أبناء الشعب الليبي.

وأضافت بأن المجتمعون ناقشوا كذلك مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق لرصد وتسوية وتقييم إدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف الإنتاج الكامل للنفط، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى في يونيو المقبل لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة الهامة.

