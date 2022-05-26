مريحيل يبحث مع الجانب البريطاني تعزيز التبادل التجاري

بحث السفير الليبي لدى بريطانيا صلاح مريحيل مع إيفون فوفارج المبعوثة التجارية الخاصة إلى ليبيا، استعداد السفارة للتعاون وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، “مع وجود العديد من الفرص الممكنة للتعاون والشراكة الاقتصادية في قطاعات مختلفة منها الطاقة والتعليم والصحة”.

وبحسب المنصة الإعلامية للسفارة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار التحضير لحفل الاستقبال الذي يعتزم وزير التصدير البريطاني تنظيمه على شرف المبعوثين التجاريين الخاصين، بعدد من الدول.

وأشارت إيفون، إلى أن مهمتها الأساسية بتوليها منصب المبعوث التجاري إلى ليبيا، هي تذليل كافة الصعوبات أمام الجانبين، لتحقيق تعاون تجاري واقتصادي أكثر نمواً، وأن بريطانيا مهتمة بشكل كبير بالشراكة مع ليبيا وتحقيق التعاون الاقتصادي مع ليبيا، في كافة المجالات.

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