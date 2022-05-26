المركزي يوضح مصروفات رئاسة الوزراء والجهات التابعة لها

كشف مصرف ليبيا المركزي بيانه الصادر والذي يغطي الفترة من 1 يناير 2022 إلى 30 أبريل 2022، عن مصروفات رئاسة الوزراء والجهات التابعة له.

كما بلغ إجمالي مصروفات الإنفاق بديوان رئاسة الوزراء حوالي 27.235 مليون، ومركز المعلومات والتوثيق برئاسة الوزراء بلغت 342.138 ألف، والأمانة العامة لتكامل الليبي السوداني حوالي 62.548 ألف، والجهاز التنفيذي بطاقات المتجددة بلغ 215.376 ألف، والجهاز التنفيذي للطيران الخاص حوالي 3.795 مليون، واللجنة العليا الطفولة حوالي 79.624 ألف، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بلغ 1.237 مليون، المركز الوطني لدعم القرار بلغ 988.454 ألف، والمؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون حوالي 2.557 مليون.

حيث بلغت مصروفات الهيئة العامة للمعلومات 1.880 مليون، وجهات أمنية حوالي 144.028 مليون، وجهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية بلغ 7.004 ألف، وصندوق ليبيا المساعدات والتنمية حوالي 400.843 ألف، وقناة ليبيا الرسمية حوالي 1.473 مليون، وقناة ليبيا الوطنية بلغ 9.277 مليون، ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية حوالي 5.833 مليون، ومصلحة التخطيط العمراني حوالي 3.143 مليون، ومعهد تاجورني مالطا بلغ 3.386 مليون، ومفوضية المجتمع المدني حوالي 715.764 ألف، وهيئة المشروعات العامة بلغ 3.881 ألف، وهيئة الدعم وتشجيع الصحافة حوالي 3.311 ألف، ووكالة الأنباء الليبية بلغت مصروفاتها حوالي 1.436 مليون، وجهاز إدارة المدينة القديمة بلغ إجمالي مصروفاته حوالي 403.288 ألف.







يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية