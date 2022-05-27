“المركزي” يكشف بشكل مُفصل عن نفقات وزارة المالية والجهات التابعة لها

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن نفقات وزارة المالية والجهات التابعة لها، حيث بلغت نفقات ديوان وزارة المالية في الباب الأول 10،656 مليون دينار، والباب التاني 3.333 مليون دينار بإجمالي 13.989 مليون دينار ، ومصلحة الضرائب 13،182 مليون دينار للباب الأول أما الباب الثاني 5.963 مليون دينار بإجمالي نفقات 19،145 مليون دينار ، ومصلحة الجمارك بلغت النفقات بها في الباب الأول 67.327 دينار ، والباب الثاني 2،166مليون دينار ، بإجمالي 69،493 مليون دينار ، وحسابات الودائع والأمانات بلغت إجمالي النفقات بها 549،088 مليون دينار .

كذلك بلغت قيمة النفقات بجهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة 3.482 مليون دينار للباب الأول، الباب التاني 473،500 ألف دينار بإجمالي 3،920 مليون دينار ، وصندوق تصفية الشركات بلغت إجمالي النفقات 149،814 مليون دينار ، ولجنة مراجعة ديوان العلاج بالخارج بلغ إجمالي نفقاتها 53.333 مليون دينار ، ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية بلغت النفقات للباب الأول 151،116 ألف دينار أما الباب التاني 100.000 ألف دينار بإجمالي 251،116 مليون دينار ، ومصلحة أملاك الدولة بلغت نفقات الباب الأول 4،871 مليون دينار ، والباب الثاني 1.583 مليون دينار ، بإجمالي نفقات 6،454 مليون دينار ، ومعهد التدريب المالي والمحاسبي بلغت إجمالي النفقات به 433،333 ألف دينار ، ومكتب استرداد أموال الدولة الليبية بلغت إجمالي النفقات 58،098 ألف دينار ، ومكتب شهداء الواجب 10،615 مليون دينار.

وبهذا يكون إجمالي النفقات لوزارة المالية والجهات التابعة له قد بلغ في الباب الأول 659.583 مليون دينار ،والباب الثاني 67،350 مليون دينار ، بإجمالي نفقات 726،933 مليون دينار .





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