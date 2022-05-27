خاص.. تأكيداً لما نشرناه اليوم حصرياً.. “الشنطي” يصرح لصدى الاقتصادية حيال اجتماع اليوم بتونس

عقد صباح اليوم الخميس بالعاصمة التونسية اجتماع ضم رئيس لجنة المالية بمجلس النواب (عمر تنتوش)، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية (سليمان الشنطي)، ورئيس ديوان المحاسبة (خالد شكشك)، وممثل عن المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير)، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط (مصطفى صنع الله) وعددا من المسؤولين الدوليين، في طليعتهم السفير الأمريكي لدى ليبيا (ريتشارد نورلاند).

حيث تناول الاجتماع وفق رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشنطي في حديثه الحصري لصدى الاقتصادية الحديث عن إدارة العوائد النفطية بالدولة وشفافية إنفاقها.

وكانت صدى الاقتصادية قد كشفت حصرياً عن عقد اجتماع بدولة تونس بين الأطراف الليبية والدولية حيث يجمع ما بين السفير الأمريكي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” ، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي”.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ، وممثل عن المجلس الرئاسي .

حيث تناول الاجتماع إدارة العائدات النفطية وعدة مواضيع أخرى مهمة .

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ، وممثل عن المجلس الرئاسي .

حيث تناول الاجتماع إدارة العائدات النفطية وعدة مواضيع أخرى مهمة .

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