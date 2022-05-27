خاص.. “الكبير” والحبري يشاركان باجتماع تونس اليوم عبر الزوم

كشف مصدر مسؤول حصرياً لصدى الاقتصادية أن اجتماع اليوم المنعقد بتونس قد شارك به محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائب محافظ المركزي “علي الحبري” عن طريق الزوم.

وكانت صدى الاقتصادية قد كشفت حصرياً عن اجتماع بتونس إنعقد اليوم بين الأطراف الليبية والدولية حيث يجمع ما بين السفير الأمريكي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” عبر الزوم ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” ، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي”.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ، وممثل عن المجلس الرئاسي .

حيث تناول الاجتماع إدارة العائدات النفطية وعدة مواضيع أخرى مهمة .

وفي تصريح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس “سليمان الشنطي” كشف حصرياً لصدى أن الاجتماع تناول إدارة العوائد النفطية بالدولة وشفافية إنفاقها.









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