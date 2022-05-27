بعد اجتماع تونس اليوم.. السفارة الأمريكية تصدر بياناً هاماً .. وتشير للمركزي

قالت السفارة الأمريكية بليبيا عبر صفحتها الرسمية على التويتر أنه السفير نورلاند شارك اليوم 26 مايو في مناقشة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير المزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام من خلال عملية يملكها الليبيون. ⁧

ووفق السفارة فقد ناقشت المجموعة مشاركة المؤسسات الليبية مع الجهات الرقابية القائمة في ابتكار طرق للرقابة والتسوية والتقييم لإدارة الدولة لعائدات النفط والغاز التي ستنمو بشكل كبير بمجرد السماح باستئناف إنتاج النفط بشكل كامل، ومن المرجح أن تجري مناقشات متابعة في شهر يونيو لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة الهامة.

كما أكد جميع المشاركين أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.

وقدّم مصرف ⁧‫ليبيا‬⁩ المركزي عرضا لجهوده التي كان قد بدأها في الإفصاح عن مزيد المعلومات المالية التفصيلية للجمهور الليبي لأول مرة في تاريخه وفق السفارة .

كما علمت صدى الاقتصادية أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه قد حضرا الاجتماع عبر الزوم ، وقد شارك بالاجتماع السفير الأمريكي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط “مصطفى صنع الله” ، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “سليمان الشنطي”.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” ، وممثل عن المجلس الرئاسي .

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