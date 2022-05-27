الوطنية لنفط تقييم أداء شركة أكاكوس في مجال الصحة المهنية والسلامة والبيئة

عقدت المؤسسة الوطنية لنفط اليوم الخميس 26 مايو الاجتماع الفني التقابلي بين كل من مسؤولي ومختصي إدارتي الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية لنفط ورئيس لجنة الإدارة بشركة اكاكوس للعمليات النفطية .

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على جاهزية وفاعلية منظومة الإنذار المبكر، ومنظومات الإطفاء الثابتة والمنقولة في حقل الشرارة النفطي ، وحظيرة الخزانات بالزاوية ، ونظراً لخصوصية الموقع الجغرافي لحقل الشرارة والمسافات الكبيرة التي تفصله عن بقية الحقول النفطية ،الامر الذي أستدعى إتفاق الجميع على وجوب رفع مستويات الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة في مجال الصحة المهنية والسلامة والبيئة الي أعلى مستوياتها .

وخلص الاجتماع إلى ضرورة رصد حسابات وتحليل مؤشرات الاداء وترسيخ مفهوم تنفيذ درسات تقييم المخاطر وترجمة نتائج التقييم إلى إجراءات وقائية وتدبير احترازي ، لحد والتقليل من مخاطر الحوادث.

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