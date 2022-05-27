اقتصاد

ميناء طرابلس يترقب وصول سفن تجارية لصالح القطاع الخاص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رجحت إدارة ميناء طرابلس وصول عدد من السفن التجارية الساعات المقبلة على متنها حاويات محملة بسلع وبضائع متنوعة وعجول مستوردة لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت إدارة المرفأ في بيانات حديثة أن الباخرة “بييرا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” في طريقها لمنطقة المخطاف وعلى متنها 310 حاويات.

ومن المنتظر أن تصل الجمعة السفينة “كريم” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الربان العالمية”، وحمولتها 795 رأس عجول، وسبق ذلك رسو الباخرة “دايتون”؛ تمهيدًا لتفريغ شحنتها التي تقدر بـ27 ألف طن من السكر المكيس.

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قناة 218 الليبية

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