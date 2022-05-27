اقتصاد

لتعزيز صادرات الغاز.. اتفاقية جزائرية إيطالية لتطوير حقول الإنتاج

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرمت شركة إيني الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة اتفاقية مع سونطراك الجزائرية لتطوير حقول لإنتاج الغاز؛ تنفيذًا لتفاهمات توصل إليها الطرفان في إبريل الماضي.

وقالت إيني، في بيان الخميس، إن الخطوة الجديدة من شأنها تعزيز صادرات الجزائر إلى إيطاليا بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنة 2023 على أن تبلغ واردات الغاز ذروتها بعد عامين، مرجحة أن تصل إلى 9 مليارات متر مكعبة سنويًا على أن يتم ضخها عبر الخط البحري ” ترانسميد” الذي دشن بالشراكة بين البلدان عام 1983.

وتسعى روما لتعويض الغاز الروسي الذي يغطي 40% من حاجة إيطاليا طيلة السنوات الماضية؛ لتفادي تداعيات الحرب بين موسكو وأوكرانيا التي اندلعت في فبراير الماضي.

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قناة 218 الليبية

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