وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي نظيرته التونسية لمتابعة تفعيل آخر الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين

التقى وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم أمس الخميس مع وزيرة التجارة و تنمية الصادرات التونسية “فضيلة بن حمزة” بجمهورية تونس.

وذلك لبحث أوجه التعاون ومتابعة ومراجعة ما تمّ اتخاذه من إجراءات تنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

واستعرض اللقاء آلية تنظيم و ضبط حركة السلع بين البلدين، كما تطرّق “الحويج” للعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين وسُبل تذليلها، موكداً أنه تم إبرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو بين غرف التجارة بالبلدين، وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية.

مُشيراً لزيارة رجال الأعمال من دولة تونس إلى ليبيا في إطار التعريف بالأنشطة الاقتصادية والصناعية القائمة حيث اطّلع الوفد التونسي خلال الزيارة على الفرص الواعدة بقطاعات الصناعة و التجارة بهدف التشبيك بين القطاع الخاص بالبلدين.

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