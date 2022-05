التّعاون التجاري.. يتصدر مباحثات «الحويج» مع نظيرته التونسية

بحث وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع نظيرته التونسية فضيلة بن حمزة توسيع التعاون التجاري بين ليبيا وتونس.

وناقش الوزيران الإجراءات التنفيذية لتفعيل اتفاقيات التبادل التجاري وإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين و تنشيط تجارة العبور نحو السوق الإفريقية، كما استعرض اللقاء آلية تنظيم وضبط حركة السلع بين البلدين والعراقيل التي تواجه رجال الأعمال الليبيين و سُبل تذليلها.

وأوضح الحويج أنّه تم إبرام عدة مذكرات تفاهم خلال شهر مايو 2022م بين غرف التجارة بالبلدين، تحت رعاية وزارة الاقتصاد و التجارة بليبيا وبحضور سفير دولة تونس لدى ليبيا، وذلك لرفع مستوى الصادرات وتسهيل حركة رجال الأعمال والإجراءات المالية .

من جانب آخر ناقش الحويج ضمن وفد ليبي مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في جلسة عمل بمقر الاتحاد، نسق التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين البلدين.

وأكد الطرفان ضرورة تشجيع الفاعلين الاقتصاديين الخواص بالبلدين وتذليل كل المعوقات التي يواجهونها حتى يتسنى رفع حجم المبادلات الثنائية وكذلك بعث مشاريع مشتركة جديدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

كما حث الحاضرون على ضرورة العمل على إنجاح الموسم السياحي المقبل الذي ينتظر أن يشهد اقبالا كبيرا من الليبيين على تونس وكذلك مزيد الاهتمام بالسياحة العلاجية.

