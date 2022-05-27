خاص.. بالوثائق..”صدى الاقتصادية” تنشر حصرياً محاولة بن عياد إحالة أرباح ليبيانا للقابضة للإتصالات

كشفت مصادر خاصة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن محاولة تحويل مليار دينار من ليبيانا إلى حساب القابضة ونظراً لرفض مجلس الإدارة تحويل المبلغ تم تغيير مجلس الإدارة.

وبحسب المصدر فجاري الآن تجميع أموال شركات الاتصالات في حساب مركزي في القابضة ومن ثم التصرف في الأموال بناءً على رسائل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة تثبت مطالبة رئيس القابضة للإتصالات محمد بن عياد شركة ليبيانا بسرعة إحالة المبالغ المستحقة عن السنوات وبقيمة إجمالية 978.042 مليون إلى حسابات الإتصالات .

وكان بن عياد قد قام بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيانا برئاسة البوراوي في سجل تجاري نشرته صدى الاقتصادية حصرياً المدة الماضية .

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