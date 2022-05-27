خاص.. سيارة بقيمة 240 ألف وكروت بقيم كبيرة.. وثائق تتبث قيام “محمد بن عياد” بإستخدام أموال شركة ليبيانا .. وهذه التفاصيل

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق جديدة تثبت تورط رئيس الشركة القابضة للإتصالات “محمد بن عياد” .

والتي كانت بدايتها محاولة تحويل مليار دينار من ليبيانا إلى حساب القابضة ونظراً لرفض مجلس الإدارة تحويل المبلغ تم تغيير مجلس إذارة شركة ليبيانا .

وبحسب المصدر فجاري الآن تجميع أموال شركات الاتصالات في حساب مركزي في القابضة ومن ثم التصرف في الأموال بناءً على رسائل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة تثبت مطالبة رئيس القابضة للإتصالات محمد بن عياد شركة ليبيانا بسرعة إحالة المبالغ المستحقة عن السنوات وبقيمة إجمالية 978.042 مليون إلى حسابات الإتصالات .

وكان بن عياد قد قام بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيانا برئاسة البوراوي في سجل تجاري نشرته صدى الاقتصادية حصرياً المدة الماضية .

وفي سياق متصل تحصلت صدى الاقتصادية مراسلة القابضة للإتصالات إلى شركة ليبيانا ومطالبته ب35 ألف كرت دفع مسبق على أن تسوى على حساب القابضة للإتصالات ، كما طالب بمراسلة أخرى 37 باقة كروت الخمسة دينار .

وتحصلت صدى كذلك على فاتورة مبدائية بالعملة المحلية محالة إلى شركة ليبيانا لشراء سيارة تويوتا فوزتشنر 2021 بسعر 240 ألف دينار لصالح القابضة للإتصالات برئاسة “بن عياد”.

وكان “بن عياد” قد قام بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيانا لرفضه كافة هذه المواضيع وإستخدام أموال وأرباح الشركة لأغراض أخرى ليكلف مجلس بإدارة “البوراوي” ، ويعد شريكه بحسب مصادرنا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة المراجعة السابق بشركة ليبيانا والذي قام بتحويل 600 مليون لمصرف الاجماع والذي تبخرت من الحسابات ولا آثر لها وفق مصادرنا ..

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