حسب تقرير المركزي بالأرقام..مصروفات المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي منذ بداية السنة وحتى نهاية أبريل الماضي

كشف بيانٌ لمصرف ليبيا المركزي صدرَ الأربعاء عن تفاصيل مصروفات الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منذ بداية العام الجاري وحتى 30 من شهر أبريل الماضي.

منها الجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مراكز وجامعات فقد أنفقت الوزارة 866,677 مليون دينار، انتقالاً إلى الجهات التابعة لها وهي: الأكاديمية الليبية جنزور بمصروفات قيمتها 4,783 ملايين دينار، الجامعة الأسمرية – زليتن 17,609 مليون، الجامعة المفتوحة 1,089 مليون، الجامعة المفتوحة بنغازي 199,295 ألف دينار، الجامعة المفتوحة – سبها 333,633 ألف دينار، الجامعة المفتوحة – طرابلس 1,307 مليون دينار.

إضافةً إلى المركز العالي للتدريب والإنتاج بإجمالي إنفاق بقيمة 414,148 ألف دينار، المركز العربي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية 554,248 ألف دينار، المركز الليبي لدراسات وبحوث علوم وتكنولوجيا البيئة 66,667 ألف دينار، المركزالليبي للإستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 1,014 مليون دينار، المركز الليبي للدراسات الأمازيغية 133,333 ألف دينار، المركز المتقدم لتقنيات اللحام – تاجوراء 466,860 ألف دينار، المركز المتقدم للتقنية – أبوسليم 832,545 ألف دينار، المركز المهني للسباكة 461,081 ألف دينار.

المركز الوطني للبحوث الطبية 1,166 مليون دينار، المركز الوطني للُغات الحيّة 58,296 ألف دينار، المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية- أبوسليم 305,670 ألف دينار، الهيئة الليبية للبحث والعلوم والتكنولوجيا 4,503 مليون دينار، أكاديمية الدراسات العليا- بنغازي 133,3 ألف دينار.

جامعة اجدابيا 6,812 مليون دينار، جامعة الجفارة 6,861 ملايين، جامعة الزاوية 41,842 مليون، جامعة الزنتان 10,147 مليون دينار، جامعة الزيتونة 19,766 مليون، جامعة المرقب 26,179 مليون، جامعة بنغازي 53,942 مليون، جامعة بني وليد 13,991 مليون، جامعة خليج السدرة 1,509 مليون دينار.

جامعة سبها 25,924 مليون دينار، جامعة صبراتة 17,720 مليون، جامعة طبرق 11,448 مليون، جامعة طرابلس 68,888 مليون دينار، جامعة عمر المختار 40,437 مليون، جامعة غريان 19,406 مليون، جامعة فزّان 923,247 ألف دينار، جامعة مصراتة 24,465 مليون دينار.

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