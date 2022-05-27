بالوثائق.. على غرار ليبيانا.. “بن عياد” يطالب المدار بإحالة أرباحها.. وكروت تفوق قيمتها مئة الألف

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس مجلس إدارة شركة الإتصالات إلى مدير عام شركة المدار ، حيث طالبه بالإسراع بتحويل الأرباح عن السنوات 2018-2019 بقيمة 245.964 مليون .

كما تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة شركة المدار للقابضة للإتصالات تفيد بتوفير 10 آلاف بطاقة تعبئة فئة 10 دينار بناءً على مراسلة مدير العام للقابضة للإتصالات.

حيث تم تسليم المطلوب مع مطالبة المدار اعتماد وسداد قيمة فاتورة خدمات بالأجل بمبلغ وقدره 100 ألف دينار .

كما نشرت صدى الاقتصادية حصرياً مراسلة تثبت مطالبة رئيس القابضة للإتصالات محمد بن عياد شركة ليبيانا بسرعة إحالة المبالغ المستحقة عن السنوات وبقيمة إجمالية 978.042 مليون إلى حسابات الإتصالات .

وكان بن عياد قد قام بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيانا برئاسة البوراوي في سجل تجاري نشرته صدى الاقتصادية حصرياً المدة الماضية .

كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة تثبت مطالبة رئيس القابضة للإتصالات محمد بن عياد شركة ليبيانا بسرعة إحالة المبالغ المستحقة عن السنوات وبقيمة إجمالية 978.042 مليون إلى حسابات الإتصالات .

وكان بن عياد قد قام بتغيير مجلس إدارة شركة ليبيانا برئاسة البوراوي في سجل تجاري نشرته صدى الاقتصادية حصرياً المدة الماضية .

وفي سياق متصل تحصلت صدى الاقتصادية مراسلة القابضة للإتصالات إلى شركة ليبيانا ومطالبته ب35 ألف كرت دفع مسبق على أن تسوى على حساب القابضة للإتصالات ، كما طالب بمراسلة أخرى 37 باقة كروت الخمسة دينار .

حيث تشمل المعاملة الأولى 48 الف كرت فئة خمسة دينار باجمالي 240 ألف، والمعاملة الثانية 35 ألف كرت رالمعاملة الثالثه 37 باقه كبيره بقيمة 28000 دينار وفق مصادرنا والوثائق.















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