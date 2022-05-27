بعد تقريره الأخير.. إشادة بجهود المركزي.. ..ومطالب شعبية للجهات بالسير على ذات الخطى

رصدت صدى الاقتصادية عدداً من آراء الشارع الليبي بخصوص تقرير مصرف ليبيا المركزي والذي تناول إنفاق كافة الجهات الحكومية .

تقرير المركزي وفق وصف المتابعين للشأن العام سيكون عبرةً لكافة الجهات الحكومية لتسير بذات الخطى وتكشف بذاتها عن مصروفات للعلن تحقيقاً للشفافية .

وبحسب المركزي فالتقرير يأتي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك كافة موسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي وكل ما يتعلق به من أنشطة.

وتناول تقرير المركزي أن حجم الإيرادات 37.4 مليار ، والنفقات 22.9 مليار ، بإجمالي 52.9 مليار ، فيما كان إستخدامات النقد الأجنبي 10.286 مليار دولار .

كما بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي للمصارف أكثر من خمسة مليار ، مع نشر المركزي كافة تفاصيل المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها .

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