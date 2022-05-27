سعـر صرف الدولار الامريكي بصدد التراجع للأسبــوع الثاني

نيويورك (رويترز) – تراجع سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الجمعة 27 مايو 2022 ليتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ومع تحسن بيانات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي هدأ من مخاوف السقوط في براثن الركود.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى أدنى مستوى له منذ 25 أبريل نيسان عند 101.43. وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر 1.3 بالمئة، في أعقاب تراجع 1.45 في المئة الأسبوع الماضي. ونزل الدولار 0.147 في المئة إلى 101.57 بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش.

وبلغ الذروة في ما يقرب من عقدين ليصل إلى 105 في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

والمستفيد الرئيسي من انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي هو اليورو ولكن هذه القوة الدافعة توقفت أيضا، إذ يعتقد المستثمرون أن الكثير من الزيادات المتوقعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد أخذت بالفعل في الاعتبار في المستويات الحالية.

وارتفع اليورو 0.06 في المئة إلى 1.07395 دولار، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في شهر. وزاد الجنيه الإسترليني 0.31 في المئة إلى 1.2646 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.89 بالمئة إلى 0.7163 دولار، في حين قفز الدولار النيوزيلندي 1.08 بالمئة إلى 0.6548 دولار.

ولم تستفد عملة بتكوين الرقمية من زيادة الشهية للمخاطرة، وانخفضت 0.64 بالمئة إلى نحو 28997 دولارا مواصلة تراجعها التدريجي هذا الأسبوع عن مستوى 30 ألف دولار.