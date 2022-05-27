بيان للمصرف المركزي: مصروفات وزارة التربية والتعليم تجاوزت 104 مليون دينار خلال أول أربعة أشهر من 2022

أوضح بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير والمتعلّق بالإيراد والإنفاق المصروفات لكل الجهات الحكومية في كل الأبواب منها وزارة التربية والتعليم بدايةً من ديوان وزارة التربية والتعليم 19,056 مليون دينار، مصلحة التفتيش التربوي 64,796 مليون، مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية15,492 مليون، مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية 333,3 ألف دينار، الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين1,755 مليون.

إضافةً إلى مركز المتفوقين – بنغازي 552,5 ألف دينار، المركز الوطني للامتحانات 500 ألف دينار، المركز العام للتدريب وتطوير التعليم 2,120 مليون دينار، اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 341 ألف دينار تقريباً، ليصلَ الإجمالي إلى 104,945 مليون دينار.

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