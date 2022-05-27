وزير الصناعة والمعادن يُتابع سيّر العمل بهيئة النهوض بالصناعة الوطنية

طرابلس 27 مايو 2022 (وال)- بحث وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوهيسة؛ خلال زيارته هيئة النهوض بالصناعة الوطنية؛ جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بالقطاع، والعمل على تنظيمها وتطويرها بما يدعم الإقتصاد الوطني ويساهم في تحفيز الإستثمار.

كما بحث الاجتماع المشاكل التي تواجه الهيئة مع رئيس مجلس الادارة مفتاح عقيلة، وعضو مجلس الإدارة وجدي السعداوي، ومدير عام الهيئة سمير أمحمد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالهيئة.

وتاتي زيارة الوزير في إطار متابعة سيّر العمل بالجهات التابعة للوزارة، والإطلاع على المشاكل والعقبات التي تواجهها في أداء مهامها. (وال)

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