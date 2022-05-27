اسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي

(رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار الامريكي مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1857.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 بالمئة إلى 1855.50 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع بنحو 0.7 بالمئة.

وقال إيليا سبيفاك محلل العملات في ديلي فوركس إن الذهب تلقى دعما هذا الأسبوع من بعض الاعتدال في توقعات السوق حيال سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي النقدية للعام المقبل، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار متجها لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.19 دولار للأوقية. وصعدت حوالي اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد سعر البلاتين اليوم 0.2 بالمئة إلى 951.63 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاديوم اليوم 0.7 بالمئة إلى 2028 دولارا للأوقية، ويتحرك نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 3.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ أوائل أبريل نيسان.