بيان للمركزي يكشف ما أنفقته وزارة الاقتصاد والتجارة خلال أربعة أشهر من عام 2022

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه عن مصروفات وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها، بدايةً من الوزارة بمصروفات قيمتها 4,204 مليون دينار عبر البابيْن الأول والثاني، صندوق موازنة الأسعار 3,387 مليون، صندوق موازنة الأسعار – بنغازي 1,681 مليون، مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة 77,260 ألف دينار، مشروع شبكة ليبيا للتجارة 211,64 ألف دينار، هيئة سوق المال الليبي 131,72 ألف دينار، الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة 1,946 مليون دينار، البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة 1,112 مليون دينار.

بإجمالي قيمة تصل إلى 12,742 مليون دينار لكافة الجهات التابعة للوزارة.

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