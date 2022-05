الليبية للاستثمار تكسب حكما قضائيا لمنع احتجاز أصولها في فرنسا

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، نجاحها في منع شركة “جالولي” السويسرية وشركائها من الحجز على أصول المؤسسة في فرنسا.

وأوضحت المؤسسة أنّها تحصلت على حكمين لصالحها بإلغاء وإبطال الحجوزات التي أقيمت ضد أصولها في فرنسا بناء على حكم صادر من غرفة التحكيم بجنيف ضد الدولة الليبية لصالح شركة “جالولي”.

وأضافت المؤسسة أن شركة “جالولي” تعاقدت مع جهات مع الحكومة الليبية عام 2008 لتقديم خدمات إعلامية، لتحدث عقبها خلافات ونزعات من 2011 إلى 2016.

وتابعت المؤسسة أن شركة “جالولي” طالبت بتعويضات مالية لتلجأ الشركة للتحكيم وتطالب تعويضات مالية، مشيرة إلى أنها تسلمت عدة إخطارات للحجز على أصولها، قبل إصدار حكمين من القضاء لصالح الدولة الليبية.

