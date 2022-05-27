القيّم التفصيلية التي رصدها “المركزي” لمصروفات وزارة المواصلات والجهات التابعة لها

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن تفاصيل مصروفات الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منذ بداية العام الجاري وحتى 30 من شهر أبريل الماضي.

ومن بينها الجهات التابعة لوزارة المواصلات، فقد بلغت قيمة مصروفات ديوان الوزارة في الباب الأول 2.874 مليون، وفي الباب الثاني 2.500 مليون، بإجمالي 5.374 مليون، ومركز المعلومات والتوثيق 233.360 ألف للباب الأول والباب الثاني 166.667 ألف بإجمالي 400 ألف، ومركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية بلغت مصروفاته ما قيمته 166.667 ألف دينار ليبي .

كذلك بلغت قيمة مصروفات مصلحة الطرق والجسور 2.196 مليون للباب الأول، و 666.667 ألف في الباب الثاني بإجمالي 2.863 مليون، ومصلحة الطيران المدني 10.229 مليون للباب الأول، و 1.000 مليون للباب الثاني بإجمالي 11.229 مليون، ومصلحة المطارات 14.270 مليون في الباب الأول، والباب الثاني 2.000 مليون بإجمالي 16.270 مليون دينار.

كما بلغت قيمة نفقات مصلحة الموانيء والنقل البحري 5.530 مليون للباب الأول، والباب الثاني 833.333 ألف، بإجمالي 6.363 مليون، ومصلحة النقل البري 1.000 مليون الباب الأول، و 333.333 ألف للباب الثاني بإجمالي 1.333 مليون، والمركز الوطني للأرصاد الجوية بلغ إجمالي قيمة مصروفاته 4.429 مليون، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات قيمة إجمالي مصروفاته 1.551 مليون، وجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد – راس جدير 276 ألف للباب الأول، و 250 ألف للباب الثاني بإجمالي 526 ألف، جهاز تنفیذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية في الباب الأول 3.282 مليون، والباب الثاني 666.667 ألف بإجمالي 3.948 مليون دينار.

وبهذا يكون إجمالي المصروفات التي تخص وزارة المواصلات والجهات التابعة لها قد بلغت في بابها الأول 45.874 مليون، والباب الثاني 8.583 مليون، أي قُدرت قيمة الاجمالي الكُلي للوزارة بمبلغ 54.458 مليون دينار ليبي .

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