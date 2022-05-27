خاص.. بالوثائق: القابضة برئاسة “بن عياد” تراسل ليبيانا لشراء مولدات بقيمة 245 ألف .. وهذه تفاصيل العملية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة مدير عام القابضة للإتصالات إلى شركة عموم أفريقيا لإستيراد السيارات ومولدات الكهرباء وتتضمن مولد قدرته 65kva بقيمة 90 ألف دينار ومولد آخر قدرته 110kvq قيمته 155 ألف .

حيث أفاد المراسلة بموافقة القابضة للإتصالات على العرض المبدئي المقدم بخصوص المولدات .

وراسلت القابضة للإتصالات بعد ذلك شركة ليبيانا لسداد قيمة المولدات بإجمالي 245 ألف وإتخاذ ما يلزم بالخصوص بحسب المراسلات .

وفي تصريح لأحد المسؤولين قال لصدى الاقتصادية أن هذه العملية تتم بتحويل فواتير برسائل رسمية للسداد ، ولا يوجد ترسية للعطاء أو لجنة مشتريات أو غيرها ، مضيفاً بأن الفاتورة يتم تحويلها ومن ثم المطالبة بالدفع.

وتابع بالقول: شركة ليبيانا تقوم بالدفع ويتم تسجيلهم على حساب القابضة ولا يوجد من يقوم بالتفتيش على المعاملات بين القابضة والشركات التابعة وكافة معاملات رئيس القابضة الجديد محمد بن عياد تتم بهذا الشكل .

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