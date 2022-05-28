بعد نشر صدى عدة وثائق عنها.. عضو بالحوار السياسي يكشف مناورة الدبيبة لإستخدام أموال الإتصالات لتمويل حكومته

قال عضو لجنة الحوار السياسي “أحمد الشركسي” أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة نتيجة التضييق المالي نراه يناور عبر استخدام (محمد عيّاد) رئيس القاضبة للاتصالات لإستخدام شركتي ليبيانا المدار وأرباحهما ليُسيطر على العاصمة.

وذلك عبر ضخ الأموال للقوى المسلحة الموالية له نتيجة فقط لتوفر المال عنده، فالدبيبة سينسحب عنه الجميع بمجرد نفاذ خزائنه، لذلك يسعى بكل قوته أن لا تنفد خزائنه، وفق الشركسي.

وكانت صدى الاقتصادية قد نشرت حصرياً مطالبة “بن عياد” إحالة أرباح شركتي ليبيانا والمدار إلى حسابات القابضة للإتصالات وإقالة مجلس إدارة ليبيانا لرفضه ذلك ، وتعيين خلفاً له ، وجاءت مطالبة بن عياد في الوقت التي تواجه فيه الشركتين مشاكل إدارية .

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