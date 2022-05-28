وال| لأكثر من أسبوع .. انقطاع المياه عن مناطق بلدية قمينس

قمينس 28 مايو 2022 (وال) _ وجه سكان مناطق بلدية قمينس، والممتدة من (جروثة شرقاً حتى سيدي عبدالعاطي غرباً)، نداء استغاثة إلى الجهات المسؤولة بعد انقطاع المياه عن أحياء المدينة وضواحيها، لأكثر من أسبوع.

وأفاد عدد من سكان مناطق غرب بنغازي لمراسل _ وكالة الأنباء الليبية _ أن مناطق بلدية قمينس تشهد نزوح الأهالي إلى المناطق التي لم تنقطع عليها المياه، حيث أنه قبل حوالي أسبوع توقف ضخ مياه مشروع النهر الصناعي عن المناطق، وذلك بعد حدوث تسريب في الأنابيب الموصلة للأبار الرئيسية.

الأهالي أكدوا (لوال): أنه تم إيقاف هذا التسريب، ولكن للأسف وبالتزامن مع دخول فصل الصيف ووصول درجة الحرارة إلى ما قارب 39° درجة، لم تقوم أي شركة بالبدء في أعمال الصيانة، داعين الجهات المختصة بوضع حلول عاجلة لمعانتهم. (وال _ قمينس) ع م

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