“الشحومي”: عوائد الشركات الحكومية مثل الاتصالات والاستثمار يفترض أنها تصب في الخزانة العامة للدولة كايرادات

قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” إن عوائد الشركات الحكومية مثل الاتصالات وشركات الاستثمار الحكومية الأخرى يفترض أنها تصب في الخزانة العامة للدولة كايرادات، حيث لا يجوز أن يفرض رئيس الحكومة على هذه الشركات تغطية مصروفات يريدها رئيس مجلس الوزراء أو أن تحيل له مبالغ لحساب مجلس الوزراء ليتصرف بها رئيس الحكومة أو يطلب من هذه الشركات أن تخصص مبالغ للانفاق بناءً على تعليمات مهما كانت الدواعي والأسباب .

وأضاف بالقول: فذلك يخرج الشركة عن الإطار الذي حدده القانون ويجعلها أداة في يد الإدارة الحكومية ويخرج مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم.

وتابع بالقول: هذا باب واسع للفساد حتى وإن كانت النوايا حسنة وعلى ديوان المحاسبة أن يتحرك قبل فوات الأوان وأن لا يترك الأمر للعرض بتقريره السنوي القادم بعد أن يكون قد وقعت الواقعة ولم يعد لنا إلا التحسر على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لقوله .

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