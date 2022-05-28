ارتفاع الصادرات المصرية الزراعية إلى 3 ملايين طن في 2022

بلغت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2022، ما مجموعه 3 ملايين طن، بحسب ما صرح به وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

ووفقًا لتقرير تلقّاه القصير من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي؛ فإن إجمالي الصادرات الزراعية من يناير حتى مايو بلغت 3 ملايين و 115 ألف طن من المنتجات الزراعية، وأن أهم الصادرات الزراعية لهذا الموسم هي الموالح والبصل والطماطم والبطاطا والفراولة والفاصولياء والثوم والبطيخ.

وفي سياق منفصل، حقق الاقتصاد المصري خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية نموًا قدره 7,8% ، مقابل 1,9% قبل عام.

وبحسب وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد؛ فإن الأنشطة الاقتصادية كافة في مصر تحسنت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، إذ شهد قطاع المطاعم والفنادق نمواً قدرهُ 62,8%، بينما حقق قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 16,4%، والصناعة التحويلية بـ10,3%، وقطاعي التشييد والبناء بمعدل 8,2%، بينما شهدت قناة السويس تحسنًا بـ 13%.

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