مصروفات وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها حسب بيان “البنك المركزي”

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن تفاصيل مصروفات الجهات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منذ بداية العام الجاري وحتى 30 من شهر أبريل الماضي.

ومن بينها الجهات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فقد بلغت قيمة مصروفات الوزارة في الباب الأول 5.406 مليون، وفي الباب الثاني 58.000 مليون، 3.499 مليار بإجمالي 3.562 مليار دينار، والهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بلغت مصروفاتها في الباب الأول 334.146 مليون وفي الباب الثاني 371.949 مليون، بإجمالي 706.096 مليون، والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الانسانية بلغ إجمالي مصروفاتها 664.548 ألف، ودار الوفاء للعجزة والمسنين 598.676 ألف للباب الأول، والباب الثاني 583.333 ألف ، وصندوق الضمان الاجتماعي بلغ إجمالي نفقاته 1.169 مليار دينار.

كذلك بلغت مصروفات صندوق دعم الزواج في الباب الأول 643.561 ألف والباب الثاني 416.667 ألف بإجمالي كلي 1.060 مليون، وبلغ إجمالي مصروفات مجمع المرج للرعاية الاجتماعية 1.307 مليون، ومركز الدراسات الاجتماعية في الباب الأول 448.153 ألف والباب الثاني 125 ألف ، بإجمالي 573.153 ألف ، ومركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة- العزيزية في الباب الأول 2.081 مليون، والباب الثاني 666.667 ألف بإجمالي 2.748 مليون ،ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة بلغ إجمالي نفقاته 148.612 ألف ، وإجمالي مركز باب درنة للأمومة والطفولة- طبرق 1.584 مليون، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين- بنغازي 1.722 مليون الإجمالي الكُلي، ومركز تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين- جنزور 648.776 ألف، وإجمالي مركز تنمية ابداعات الطفل والإرشاد الأسري 139.820 ألف ، ومركز جالو لتأهيل وإعادة تأهيل العلاج الطبيعي بلغ اجمالي مصروفاته 763.643 ألف.

وبذلك يكون إجمالي الباب الأول للنفقات التي رصدها المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 1.519 مليار ، والباب الثاني 431.741 مليون، 3.499 مليار، والإجمالي الكُلي للوزارة 5.451 مليار دينار ليبي.

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