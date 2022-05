“الليبية للاستثمار” تكسب حكمًا قضائيا ضد شركة سويسرية يمنع الحجز على أصولها بفرنسا

نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار في كسب حكميْن قضائييْن من محكمة باريس يقضيان بإلغاء الحجوزات الموقعة على أصولها بفرنسا نتيجة الدعاوى المرفوعة من شركة “جالولي” السويسرية.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار بأن الشركة السويسرية تعاقدت في 2008 مع جهات حكومية ليبية لتقديم خدمات إعلامية، وبعد عام 2011 طالبت الشركة بتعويضات مادية وصدر حكم قضائي لصالحها ضد الدولة الليبية من غرفة التحكيم بجنيف.

وأضافت المؤسسة بأن محكمة باريس الابتدائية أصدرت عام 2018 أمرًا لتنفيذ الحكم، مشيرة إلى أنها استلمت عدة إخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، وتصدت المؤسسة بدفوعها أمام المحكمة المختصة لتحصل على حكميْن قضائييْن بإلغاء الحجوزات التي أوقعت ضدها.

