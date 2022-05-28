ليبيا تتطلع لزيادة حجم التعاون التجاري مع كوريا الجنوبية

أكد وفد وزاري ليبي تطلعه لزيادة حجم التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في مجالات تطوير البنية التحتية والإعمار والتكنولوجيا وقطاع الاتصالات.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد وزاري ليبي ترأسه نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح في ملتقى تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس وكوريا الجنوبية، والذي جرى على هامش الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا المنعقد بدولة تونس.

كما استعرض الملتقى الذي حضره رجال أعمال وممثلون عن عدد من الشركات الكورية، مسارات وفرص تعزيز التبادل التجاري بين دول ليبيا وتونس وكوريا الجنوبية.

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