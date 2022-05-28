المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح في منع شركة “جالولي” السويسرية وشركائها من الحجز على أصولها في فرنسا

طرابلس 28 مايو 2022 (وال)- قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها نجحت في منع شركة جالولي السويسرية وشركائها؛ من الحجز على أصولها بالجمهورية الفرنسية، على خلفية نزاع قانوني حدث منذ عام 2011.

وأوضحت المؤسسة – في رسم توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك – بأنها نجحت في الحصول على حكمين لصالحها، حيث حكمت المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا.

وتعود تفاصيل النزاع القضائي مع الشركة السويسرية إلى عام 2008، حين تعاقدت بعض الجهات التابعة للحكومة الليبية مع “جالولي ” السويسرية لتقديم خدمات إعلامية وغيرها في هذا المجال.

وفي عام 2021 تسلمت المؤسسة الليبية للاستثمار؛ عددًا من الإخطارات بالحجز على أصولها في فرنسا، ورفضت المؤسسة تنفيذ الحجوزات على أصولها وتصدت بدفوعها أمام المحكمة المختصة بباريس، لتحكم المحكمة بإلغاء وإبطال الحجوزات في فرنسا.

وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار؛ رفضها القاطع المساس بأموالها باعتبارها صندوق سيادي مستقل. (وال)

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