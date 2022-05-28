السفارة الليبية في تركيا تعقد اجتماعاً مع الأطراف المختصة بملف العلاج بالخارج

عقدت السفارة الليبية في تركيا اجتماعاً مع أعضاء لجنة حصر وتسديد ديون العلاج بالخارج والمكتب التركي المكلف بمراجعة الديون، بحضور الملحق الصحي المكلف رضوان امبية والمراقب المالي بالسفارة الأزهر كشير.

كما شدد السفير “مصفى القليب” خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع بعملية الإنتهاء من مراجعة الديون المترتبة على سنوات سابقة حتى يتسنى حل كافة المشاكل العالقة بملف العلاج والدخول فى بداية مرحلة جديدة تتسم بسهولة وسلاسة الإجراءات، وأن ذلك سوف يساهم في توفير العلاج والدواء للمرضى.

وأكد مكتب مراجعة الديون أنه انتهى من مراجعة عدد إثنين من المستشفيات من أصل خمسة متعاقد معها المكتب الصحي وهو بصدد الانتهاء من مراجعة البقية.

تم خلاله كذلك مناقشة موضوع تسديد الديون إلى الآليات التي اتبعها المكتب والمدة الزمنية لتقديم التقرير النهائي للنتائج والتي حددها بأسبوعين كحد أقصى.

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