مراسل “وال” يرصد حركة السفن في ميناء بنغازي خلال الأيام القليلة الماضية

بنغازي 28 مايو 2022 (وال)- رصدت وكالة الأنباء الليبية “وال”؛ حركة السفن التجارية في ميناء بنغازي البحري خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس مكتب الخدمات البحرية بالشركة الليبية للموانىء سمير فرج النبّال – لمراسل “وال” – إن الميناء استقبلت خلال الأيام الماضية عدد من السفن التجارية على متنها مختلف البضائع، من بينها السفينة M C اوليغا F القادمة من إيطاليا على متنها 195 حاوية محملة بمختلف البضائع.

وأضاف النبّال أن السفينة A F الدرا القادمة من ميناء بورسعيد على متنها عدد 360 حاوية، كما رست السفينة يوني K القادمة من كرواتيا محملة بحوالي 6 آلاف طن من حبوب الذرة، والسفينة رينار D القادمة من مالطا وتحمل 158 حاوية، والسفينة كييف القادمة من الأردن وتحمل بضائع مختلفة، والسفينة كونت شيب القادمة من مالطا على متنها عدد 195 حاوية.

وأشار النبّال إلى أن رصيف الميناء؛ استقبل أيضًا عدد من الناقلات تحمل مشتقات نفطية، بينها الناقلة كيب قوينا القادمة من قبرص محملة بحوالي 30.202 طن من مادة البنزين، والناقلة ليدي ماريانا القادمة من بلجيكا وتحمل 30.550 طن من مادة البنزين، والناقلة قاز كونكورد القادمة من مليتة وتحمل 2500 طن من غاز الطهي. (وال) هــ ع/ ر ت

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