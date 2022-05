“العربي”: زيادة مرتبات منتسبي وزارة الداخلية ستكون ضمن مرتبات شهر يونيو” 6″ او يوليو كحد أقصى

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالمنعم العربي” اليوم السبت أن وزارة الداخلية قد أحالت جميع بيانات منتسبي الوزارة والزيادات المقررة الخاصة بكل فئة ورتبة.

وأضاف “العربي” في تصريحات تلفزيونية أن وزارة الداخلية تنتظر الرد من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية للاتفاق على وقت صرف زيادة المرتبات لمنتسبي الداخلية كلا حسب رتبته، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستتضمن مرتبات شهر يونيو القادم “6” او شهر يوليو “7” كحد أقصى.

